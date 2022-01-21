На Київщині очікуються відключення електроенергії: причина та адреси

Без світла сидітимуть мешканці майже десяти населених пунктів

У Київській області 21 січня очікуються масштабні відключення електроенергії в низці населених пунктів. Про це повідомляє офіційний сайт компанії-постачальника ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Відомо, що причиною відключень стануть ремонтні роботи, усунення дефектів та виконання приєднання клієнтів. Без світла сидітимуть мешканці Переяслава-Хмельницького, Броварів, Бородянки, Глевахи, Макаріва, Калинівка та багатьох інших населених пунктів.

Повний список адрес відключення світла на Київщині на 21 січня можна подивитись за посиланням.

Раніше мер Кличко розповів, чи будуть віялові відключення світла у Києві.

Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.