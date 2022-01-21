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    На Київщині очікуються відключення електроенергії: причина та адреси

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    Причиною масових відключень стануть ремонтні роботи - На Київщині очікуються відключення електроенергії: причина та адреси
    Причиною масових відключень стануть ремонтні роботи
    фото: 24tv.ua

    Без світла сидітимуть мешканці майже десяти населених пунктів

    У Київській області 21 січня очікуються масштабні відключення електроенергії в низці населених пунктів. Про це повідомляє офіційний сайт компанії-постачальника ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

    Відомо, що причиною відключень стануть ремонтні роботи, усунення дефектів та виконання приєднання клієнтів. Без світла сидітимуть мешканці Переяслава-Хмельницького, Броварів, Бородянки, Глевахи, Макаріва, Калинівка та багатьох інших населених пунктів.

    Повний список адрес відключення світла на Київщині на 21 січня можна подивитись за посиланням.

    Раніше мер Кличко розповів, чи будуть віялові відключення світла у Києві.

    Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

    Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

    Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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    Теги: ТЕС експорт мер Київщина ДТЕК влада
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    На Київщині очікуються відключення електроенергії: причина та адреси