На Київщині рятувальники всю ніч і ранок гасять пожежі після атаки дронів (фото)

На одній із локацій під час роботи підрозділів ДСНС ворог завдав повторного удару безпілотником

У Бучанському районі Київської області рятувальники всю ніч та ранок ліквідовували наслідки масованої атаки ворожих безпілотників. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області, інформує «Главком»

Унаслідок ударів БПЛА виникли пожежі складських будівель та автомобілів. На одній із локацій під час роботи підрозділів ДСНС ворог завдав повторного удару безпілотником. Після проведеної розвідки надзвичайники відновили гасіння.

Наразі пожежу складської будівлі локалізовано, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Ліквідація пожежі у складському приміщенні фото: ДСНС Київщини/Facebook

Також рятувальники повністю ліквідували займання 13 легкових автомобілів. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний житловий будинок – у помешканнях вибито вікна.

Пожежа на автопарковці після атаки дронів фото: ДСНС Київщини

Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях ускладнень в умовах постійної загрози повторних ворожих ударів.

Раніше повідомлялося, що у місті Вишневе під Києвом внаслідок влучання ворожого безпілотника в житловому масиві сталася масштабна пожежа. За інформацією місцевої влади, після влучання БПЛА спалахнув вогонь на автостоянці. За даними Муніципальної безпеки, на парковці вщент згоріли понад 15 автомобілів. Також вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в навколишніх багатоповерхівках.