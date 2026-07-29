Пішов купатися з братом: на Київщині чоловік потонув під час спроби переплисти озеро

Попри тривалі реанімаційні заходи, врятувати потерпілого не вдалося

У селі Підгірці Обухівського району під час відпочинку біля водойми загинув 43-річний місцевий житель. Про це повідомили в поліції Київської області, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, увечері двоє братів пішли купатися на місцеве озеро. 38-річний чоловік першим доплив до протилежного берега та, не побачивши старшого брата, почав самостійно його шукати. Згодом він виявив родича під водою.

Разом із небайдужими людьми чоловік витягнув брата на берег та намагався врятувати його до приїзду медиків. Попри тривалі реанімаційні заходи, врятувати потерпілого не вдалося.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Поліція вкотре закликає дотримуватися правил безпеки на воді, не запливати далеко від берега та обирати для відпочинку лише спеціально облаштовані місця.

Нагадаємо, у селі Богданівка Бориспільського району трагічно загинула 13-річна дитина. Правоохоронці розслідують обставини нещасного випадку на воді. Трагедія сталася 26 липня. Шестеро дітей грали у волейбол, під час гри м’яч впав у штучну водойму. Намагаючись його дістати, 13-річна дівчинка стрибнула у воду. Оскільки дитина не вміла плавати, вона почала тонути.