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На Київщині сапери знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині сапери знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69
Великий підозрілий об'єкт помітили в полі місцеві жителі
фото: ДСНС Украї

Ракету передали спеціалістам для подальшого вивчення

На Київщині сапери знешкодили новітню російську крилату ракету Х-69. Про це повідомляє ДСНС України.

Великий підозрілий об'єкт помітили в полі місцеві жителі й відразу повідомили про це Службу порятунку «101». 

Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували знахідку як новітню російську високоточну крилату ракету класу «повітря-земля» Х-69.

Сапери успішно знешкодили ракету
Сапери успішно знешкодили ракету
фото: ДСНС України

Сапери успішно знешкодили ракету, після чого передали її спеціалістам для подальшого вивчення.

У ДСНС застерігають: у разі виявлення невідомих чи потенційно небезпечних предметів не наближайтеся до них, не чіпайте, а одразу телефонуйте «101».

Нагадаємо, сьогодні вночі, 11 лютого, російські війська атакували Київську область. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Жителі чули звуки вибухів. Про це повідомляє в.о. голови Київської обласної адміністрації Микола Калашник. Зазначається, що повітряна тривога тривала всю ніч. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Внаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок. 

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Теги: ДСНС земля повітря ракета

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