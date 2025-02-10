Міноборони назвало своє ключове завдання на 2025 рік

Оборонне відомство розширило серійне виробництво та випробувало нові балістичні й крилаті ракети

У 2025 році основною задачею Міністерства оборони стане створення засобів, які вражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Руйнування логістичних ланцюжків та військових об’єктів в глибокому тилу Росії, знищення скупчення живої сили та техніки стають можливими завдяки ракетам, баражуючим авіабомбам та deep strike. Крім того, для захисту українських міст від ворожих обстрілів створюється ефективна система протиракетної оборони», – сказано у повідомленні.

Як зазначає Міноборони, інвестиції в оборонну сферу торік принесли конкретні результати – розширено серійне виробництво крилатих ракет та випробувано нові балістичні й крилаті ракети з більшою дальністю ураження. Також триває робота над постачанням зенітних ракетних комплексів спільного виробництва українських та іноземних підприємств

Розробка і виробництво далекобійного озброєння залишається у фокусі Міноборони у 2025 році:

балістичних та крилатих ракет, які мають стати стримуючим фактором для РФ;

компонентів системи протиракетної оборони (ПРО), які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак;

вітчизняного комплексу ПРО, характеристики якого будуть відповідати найкращим іноземним аналогам;

систем управління для зенітно-ракетних комплексів.

Наразі проводяться переговори з партнерами про отримання систем іноземного виробництва, разом із західними компаніями створюються сучасні українські системи ПРО.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск «революційного» проєкту «Лінія дронів», який має посилити бригади Сил оборони

Раніше Зеленський показав голові Військового комітету НАТО українську далекобійну зброю.

До слова, в Україні невдовзі з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу «Шахед» за допомогою лазерних технологій, і це буде зброя українського виробництва.