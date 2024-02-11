На Київщині уламки «Шахедів» спричинили пожежу: подробиці

На Київщині внаслідок ворожої атаки на території одного з підприємств спалахнула пожежа

Рятувальники оперативно ліквідували займання на території підприємства

Уночі 11 лютого ворог атакував Київщину дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків безпілотників на території одного з підприємств виникла пожежа. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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«У регіоні працювали сили ППО. Завдяки вдалій роботі наших мобільно-вогневих груп влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано», – заявив посадовець.

Однак, за його словами, внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств спалахнула пожежа. Пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач.

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«Пожежа, що виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих серед населення немає», – додав Кравченко.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого російські окупанти спрямували на Україну 45 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 40 із них.

Як повідомлялося, в ніч на 11 лютого в Київській області та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Українські захисники на Київщині збили всі ворожі цілі.

Також уночі 11 лютого два ворожі «Шахеди» збили українські сили протиповітряної оборони над Дніпропетровською областю. Через падіння уламків сталася пожежа, постраждав чоловік.

Крім того, у Миколаєві ввечері 10 лютого під час повітряної тривоги сталася пожежа на відкритій території. Минулося без постраждалих.