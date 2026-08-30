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Детонація боєприпасів у Милі потрапила на відео з близької відстані

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Детонація боєприпасів у Милі потрапила на відео з близької відстані
Після першого потужного вибуху почалася подальша детонація
скриншот

Камера зафіксувала вибухову хвилю та подальшу детонацію після ворожого удару

У мережі поширюють відео, на якому зафіксовано момент потужного вибуху та подальшої детонації на Київщині, про це повідомляє «Главком».

Судячи з оприлюднених кадрів, відео знято на дуже близькій відстані від місця вибуху. Після першого потужного спалаху та ударної хвилі чути подальшу детонацію. Інших подробиць щодо обставин зйомки наразі немає.

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Раніше у мережі з'явилося відео родини, яка опинилася в епіцентрі вибухів на Київщині. На кадрах видно, як після потужного вибуху люди намагаються якнайшвидше залишити небезпечну зону. Попри близькість до епіцентру, родині вдалося врятуватися.

Нагадаємо, 29 серпня російський безпілотник влучив у склад у селі Мила Бучанського району, після чого розпочалася детонація. Вибухи спричинили значні руйнування навколишньої інфраструктури та житлової забудови.

Із 37 загиблих 34 людини перебували у пансіонаті для літніх людей. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти – поліцейські та рятувальники продовжують пошуки.

Після трагедії Міністерство оборони закликало провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів. У відомстві наголосили, що склади з вибухівкою не мають розташовуватися поблизу житлових будинків.

Станом на вечір 29 серпня рятувальники продовжували ліквідацію наслідків удару. На місці гасили пожежі, розбирали завали та обстежували територію на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили піротехніків і роботизовану техніку. Житомирську трасу після очищення проїжджої частини відкрили для руху.

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Теги: вибух боєприпаси Київщина пожежа

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