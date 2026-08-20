На Київщині після нічної атаки виявлено величезну вирву від балістичної ракети

Вирва на Київщині після удару балістичної ракети 20 серпня 2026 року

Ударна хвиля пошкодила навколишні приватні оселі

В одному із сіл Київської області внаслідок нічного масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ утворилася величезна вирва від влучання балістичної ракети. Вирва розташована в безпосередній близькості від житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Російська армія атакувала регіон протягом усієї ночі, застосовуючи комбіновані удари. На місці падіння ракети утворився глибокий кратер, а ударна хвиля пошкодила навколишні приватні оселі – у будинках вибито вікна, посічено фасади та пошкоджено покрівлі.

Величезна вирва від балістичної ракети просто посеред вулиці в одному із сіл Київщини фото: соцмережі

За попередніми даними, на місці події вже працюють екстрені служби, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Вони фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ та обстежують територію на наявність небезпечних уламків. Інформація щодо постраждалих та точного обсягу руйнувань уточнюється місцевою владою.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, російські війська завдали комбінованих ударів по мирному населенню Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення.

Масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 13 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.