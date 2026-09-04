Влада Київщини розробить єдиний алгоритм допомоги постраждалим від обстрілів

Ліквідація наслідків атаки на Милу виявила недоліки в інформуванні постраждалих

У селі Мила Київської області вже сьому добу тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські, волонтери та представники місцевої влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Водночас, за його словами, сім днів роботи показали, що система допомоги постраждалим потребує вдосконалення. Однією з головних проблем виявилося інформування людей, які не завжди знають, куди звертатися, де отримати необхідні матеріали, на які виплати вони можуть розраховувати та хто може допомогти з конкретною проблемою.

«Людина не має сама шукати допомогу. Допомога має йти до людини», – наголосив посадовець.

У зв'язку з цим він доручив розробити для Київщини єдиний чек-лист допомоги після ворожих атак. Це має бути простий і зрозумілий алгоритм з усією необхідною інформацією для постраждалих.

Чек-лист планують зробити доступним безпосередньо на місцях російських ударів, щоб люди одразу могли дізнатися, куди звертатися та яку допомогу можуть отримати. Влада також має вдосконалити організацію роботи з постраждалими на місцях.

Нагадаємо, 28 серпня російський безпілотник атакував село Мила Бучанського району Київщини. Після влучання у склад боєприпасів розпочалася масштабна детонація, внаслідок якої були пошкоджені сотні будинків. На місці розгорнули штаби допомоги постраждалим та залучили рятувальників, піротехніків й інші служби.

Згодом місцеві жителі розповіли «Главкому» про проблеми, з якими зіткнулися після трагедії. Зокрема, постраждалі скаржилися на недостатньо оперативну допомогу та необхідність самостійно шукати шляхи розв'язання проблем після втрати або пошкодження житла.