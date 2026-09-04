Головна Київ Новини
search button user button menu button

Влада Київщини розробить єдиний алгоритм допомоги постраждалим від обстрілів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Влада Київщини розробить єдиний алгоритм допомоги постраждалим від обстрілів
Наслідки російського удару по селу Мила на Київщині
фото: glavcom.ua

Ліквідація наслідків атаки на Милу виявила недоліки в інформуванні постраждалих

У селі Мила Київської області вже сьому добу тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські, волонтери та представники місцевої влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Водночас, за його словами, сім днів роботи показали, що система допомоги постраждалим потребує вдосконалення. Однією з головних проблем виявилося інформування людей, які не завжди знають, куди звертатися, де отримати необхідні матеріали, на які виплати вони можуть розраховувати та хто може допомогти з конкретною проблемою.

«Людина не має сама шукати допомогу. Допомога має йти до людини», – наголосив посадовець.

У зв'язку з цим він доручив розробити для Київщини єдиний чек-лист допомоги після ворожих атак. Це має бути простий і зрозумілий алгоритм з усією необхідною інформацією для постраждалих.

Чек-лист планують зробити доступним безпосередньо на місцях російських ударів, щоб люди одразу могли дізнатися, куди звертатися та яку допомогу можуть отримати. Влада також має вдосконалити організацію роботи з постраждалими на місцях.

Нагадаємо, 28 серпня російський безпілотник атакував село Мила Бучанського району Київщини. Після влучання у склад боєприпасів розпочалася масштабна детонація, внаслідок якої були пошкоджені сотні будинків. На місці розгорнули штаби допомоги постраждалим та залучили рятувальників, піротехніків й інші служби.

Згодом місцеві жителі розповіли «Главкому» про проблеми, з якими зіткнулися після трагедії. Зокрема, постраждалі скаржилися на недостатньо оперативну допомогу та необхідність самостійно шукати шляхи розв'язання проблем після втрати або пошкодження житла.

Читайте також:

Теги: Київ Київщина влада Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З кратера вулкана піднявся стовп попелу, газу та диму на висоту близько 4 кілометрів
Вулкан Фуего прокинувся в Гватемалі: влада розпочала евакуацію людей
5 серпня, 03:16
Поліція дізналася про інцидент із соцмереж
На Київщині жінка побила 11-річного хлопчика через зірвану квітку
15 серпня, 13:00
Удар по Запоріжжю, США атакували Іран: головне за ніч 31 серпня
Удар по Запоріжжю, США атакували Іран: головне за ніч 31 серпня
31 серпня, 05:33
Синьо-зелені водорості накопичуються в прибережній зоні та утворюють товстий шар зелені
Чому Дніпро знову став зеленим і чим це загрожує: пояснення біолога
17 серпня, 20:26
Міст Патона має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення
Київ планує оголосити тендер на проєкт реставрації мосту Патона
21 серпня, 16:42
Піж багатоповерхівкою на Київщині палають припарковані авто
На Київщині рятувальники всю ніч і ранок гасять пожежі після атаки дронів (фото)
28 серпня, 09:30
Пожежники на місці чергового удару росіян по Київщині
Росія знищила склад одного з найвідоміших видавництв України
28 серпня, 13:14
У супермаркетах «Сільпо» та «Фора», які входять до Fozzy Group, виникли перебої з постачанням товарів
Дефіцит продуктів та «голод» в Україні: експерт пояснив, чи є привід для паніки
29 серпня, 16:32
Завод поліетиленових виробів ТОВ «Планета Пластик» розрахований на випуск понад 17 тис. км труб на рік для забезпечення потреб водопостачання, газифікації та експорту
Завод «Планета Пластик» в Ірпені зупинив роботу через посилення атак
1 вересня, 08:16

Новини

Влада Київщини розробить єдиний алгоритм допомоги постраждалим від обстрілів
Влада Київщини розробить єдиний алгоритм допомоги постраждалим від обстрілів
Росіяни атакували цивільні склади на Київщині
Росіяни атакували цивільні склади на Київщині
НМТ-2026 на Київщині: які заклади освіти показали найнижчі результати
НМТ-2026 на Київщині: які заклади освіти показали найнижчі результати
У Києві через підвищену повітряну загрозу зупинено рух City Express
У Києві через підвищену повітряну загрозу зупинено рух City Express
Названо найкращі школи Київської області за результатами НМТ-2026: рейтинг
Названо найкращі школи Київської області за результатами НМТ-2026: рейтинг
Росіяни цілилися дроном у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада
Росіяни цілилися дроном у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
99K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Сьогодні, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Сьогодні, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Сьогодні, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Сьогодні, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Сьогодні, 20:27
Зеленський і генсек НАТО обговорили візит представників Трампа до Києва
Сьогодні, 19:57

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua