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У Києві з-під завалів багатоповерхівки вилучили тіла ще трьох жінок

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві з-під завалів багатоповерхівки вилучили тіла ще трьох жінок
Пошуково-рятувальна операція на місці руйнування багатоповерхівки ще триває
фото з відкритих джерел

«Вже 11 загиблих в цьому будинку», – зазначив міський голова Києва

У Шевченківському районі Києва з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російським обстрілом 8 липня, вилучили тіла ще двох жінок, кількість загиблих мешканців зросла до 10. Про це в Телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«З-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку», – написав Кличко об 11:37. 

О 12:02 Кличко додав, що рятувальники дістали тіло ще однієї жінки. «Тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці. Вже 11 загиблих в цьому будинку», – зазначив міський голова Києва. 

За словами Кличка, пошуково-рятувальна операція ще триває.

Нагадаємо, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ на Україну 8 липня загалом пошкоджені майже 100 об’єктів: дитяча лікарня, звичайні будинки, дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр. Зокрема в Києві на місці удару досі триває розбір завалів, де росіяни повністю знищили під’їзд житлового будинку на Сирці у Шевченківському районі столиці.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня. 

До слова, у відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня. Про це на брифінгу заявив представник адміністрації президента США Джон Кірбі.

Читайте також: Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено)
 
Теги: ДСНС Київ будинок рятувальники Віталій Кличко

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