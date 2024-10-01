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Керівник агентурної групи ФСБ на Запоріжжі отримав довічне ув’язнення

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Керівник агентурної групи ФСБ на Запоріжжі отримав довічне ув’язнення
Агент ФСБ отримав довічне ув'язнення
фото з відкритих джерел

Група ФСБ діяла у Запорізькій області

Завдяки доказам, наданим Службою безпеки України, резидент, який очолював агентурну групу російської ФСБ у Запорізькій області, був засуджений до довічного ув'язнення, його спільник отримав 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Відомо, що навесні 2023 року ці особи планували здійснити серію терористичних атак на командування Збройних сил України та спецпризначенців СБУ, які виконували бойові завдання на півдні країни.

Задля цього агенти стежили за місцями тимчасового базування та маршрутами пересування українських військових у регіоні. Зібрану інформацію вони передавали до ФСБ через месенджер у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом і фотографіями військових об'єктів. Росіяни планували завдати точних ударів по цих координатах з використанням ракетного озброєння.

Також ФСБ готувала план фізичної ліквідації українських військовослужбовців через приведення в дію вибухових пристроїв, які мали встановити в районах зосередження Сил оборони.

Для підготовки терактів агенти отримали від російських кураторів гроші, які заходили на банківські реквізити резидента групи.

«Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентів, поетапно задокументували їхні злочини і затримали під час спецоперації у Запоріжжі на початку травня 2023 року», – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала російська воєнна розвідка

До слова, Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ, який шпигував за колонами Збройних сил України у Вінницькій та Черкаській областях.

Раніше Служба безпеки України (СБУ) затримала агента воєнної розвідки РФ у Запоріжжі. Ним виявився демобілізований строковик ЗСУ. 

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Теги: розвідка гроші озброєння росіяни СБУ війна

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