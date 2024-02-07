Ракети заходили на Київ кількома хвилями: влада столиці повідомила про збиті цілі

Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години

Сьогодні, 7 лютого, під час ракетного удару РФ по Україні біля Києва сили ППО збили близько 20 ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Про це повідомляє пресслужба КМВА в Telegram.

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«Третій ракетний удар по Києву у 2024 році. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет.

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Нагадаємо, за попередніми даними КМВА, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. Попередньо, постраждала одна людина. Екстрені служби ліквідовують загоряння.

У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі. «Ремонтні бригади енергетиків вже працюють над відновленням електропостачання», – йдеться в повідомленні.