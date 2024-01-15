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На Хмельниччині вітчим металевим прутом зламав щелепу 12-річному пасинку

Христина Петренко
glavcom.ua
На Хмельниччині вітчим металевим прутом зламав щелепу 12-річному пасинку
При огляді лікарі виявили у хлопчика чисельні переломи та забої різних частин тіла
Фото: Поліція Хмельниччини

За скоєне чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі

У Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини затримали чоловіка, який металевим прутом побив 12-річного пасинка. Як наслідок – у хлопця виявили чисельні переломи. Про це повідомляють в поліції Хмельницької області. 

Як повідомляють у поліції, конфлікт між 41-річним чоловіком і сином його співмешканки виник ввечері 11 січня.  Під час сварки чоловік вхопив металевий прут і почав бити ним хлопця.

Підліток зміг вибігти з будинку на вулицю, де в цей час поруч проїжджав екіпаж патрульної поліції. Хлопець звернувся до них по допомогу. 

«При огляді лікарі виявили у хлопчика чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі», – зазначають у поліції. 

Правоохоронці затримали чоловіка. Його судитимуть за статтею про завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ). За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У коментарі «УП. Життя» речниця обласної прокуратури Хмельниччини Марина Тисячна розповіла, що під час інциденту мати хлопця була на роботі. 

За її словами, наразі постраждалого перевели з реанімації у звичайну палату, його стан стабільний. 

«У ході конфлікту чоловік зламав хлопцю щелепу. Відомо, що разом із родиною чоловік мешкав близько трьох місяців. У жінки також є 8-річний син», – додала речниця. 

Раніше МВС оприлюднило статистику вилучення зброї та боєприпасів в українців. Відомо, що правоохоронці зафіксували 695 фактів збуту зброї.

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Теги: конфлікт громадянство чоловік поліція

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На Хмельниччині вітчим металевим прутом зламав щелепу 12-річному пасинку
На Хмельниччині вітчим металевим прутом зламав щелепу 12-річному пасинку
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