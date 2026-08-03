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Навчався водінню на березі Росі: на Київщині неповнолітній на «ВАЗі» наїхав на відпочивальницю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Навчався водінню на березі Росі: на Київщині неповнолітній на «ВАЗі» наїхав на відпочивальницю
Поліція Київщини розслідує обставини ДТП на Білоцерківщині
фото: Національна поліція України

17-річний хлопець, керуючи автомобілем ВАЗ, під час руху заднім ходом здійснив наїзд на 61-річну жінку

На Київщині, у зоні відпочинку на березі річки Рось, 17-річний хлопець вирішив повправлятися у водінні та збив відпочивальницю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції в Київській області.

Як встановили правоохоронці, на території прибережної та лісової зони річки Рось, 17-річний хлопець, керуючи автомобілем ВАЗ, під час руху заднім ходом здійснив наїзд на 61-річну жінку, яка відпочивала біля водойми.

Внаслідок ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та була ушпиталена.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинили потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці закликають батьків не дозволяти дітям сідати за кермо. 

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва в четвер, 30 липня, водій вантажівки на швидкості протаранив металевий відбійник. У водія автомобіля виявили ознаки сп’яніння, але від освідування він відмовився. За словами правоохоронців, під час патрулювання Голосіївського району на Столичному шосе вони виявили вантажівку Renault, яка в'їхала у відбійник.

Раніше повідомлялося, що ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив тяжкі травми власному немовляті

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Теги: ДТП Біла Церква Київщина

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