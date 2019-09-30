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    На Окружній Honda збила на смерть жінку (фото, відео)

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    ДТП сталася на вулиці Академіка Заболотного - На Окружній Honda збила на смерть жінку (фото, відео)
    ДТП сталася на вулиці Академіка Заболотного
    Фото: Інформатор

    Зіткнення сталося поблизу пішохідного переходу

    У неділю, 29 вересня, на вулиці Академіка Заболотного, 12 у Києві сталася смертельна ДТП: автомобіль Honda Accord збив жінку.

    Виклик на лінію «102» надійшов близько 16:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією правоохоронців, Honda рухалася по Заболотного у бік Теремків. У цей момент жінка переходила дорогу. Зіткнення сталося поблизу пішохідного переходу.

    Медикам, які прибули на місце, залишалося тільки констатувати смерть жінки.

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    Йшла жінка по пішохідному переходу чи за його межами - з'ясовуватимуть правоохоронці. Особа загиблої не встановлена. На вигляд їй 40-45 років.

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    На Окружній Honda збила на смерть жінку (фото, відео)
    На Окружній Honda збила на смерть жінку (фото, відео)
    На Окружній Honda збила на смерть жінку (фото, відео)
    На Окружній Honda збила на смерть жінку (фото, відео)
    На Окружній Honda збила на смерть жінку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водій перебував в тверезому стані.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

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