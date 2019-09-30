На Окружній Honda збила на смерть жінку (фото, відео)



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ДТП сталася на вулиці Академіка Заболотного Фото: Інформатор

Зіткнення сталося поблизу пішохідного переходу

У неділю, 29 вересня, на вулиці Академіка Заболотного, 12 у Києві сталася смертельна ДТП: автомобіль Honda Accord збив жінку.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 16:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією правоохоронців, Honda рухалася по Заболотного у бік Теремків. У цей момент жінка переходила дорогу. Зіткнення сталося поблизу пішохідного переходу.

Медикам, які прибули на місце, залишалося тільки констатувати смерть жінки.

Від удару у Honda пом'яте праве переднє крило і відламано дзеркало заднього виду.

Йшла жінка по пішохідному переходу чи за його межами - з'ясовуватимуть правоохоронці. Особа загиблої не встановлена. На вигляд їй 40-45 років.

Водій перебував в тверезому стані.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.