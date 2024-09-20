На вихідних тролейбуси № 44 та автобуси № 102 курсуватимуть зі змінами

Зміни пов’язані з аварійно-ремонтними роботами на інженерній мережі

У Києві протягом вихідних тролейбуси № 44 та автобуси № 102 курсуватимуть зі змінами. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Як зазначається, 21, 22 вересня тролейбуси № 44 та автобуси № 102 курсуватимуть зі змінами. Зміни пов’язані з аварійно-ремонтними роботами на інженерній мережі на вул. Йорданській.

Так, із 14:30 21 вересня до завершення руху 22 вересня транспорт рухатиметься:

тролейбус № 44 – вул. Північна – просп. Володимира Івасюка – вул. Левка Лук’яненка – просп. Володимира Івасюка до просп. Степана Бандери;

автобус № 102 – до житлового масиву Виноградар: вул. Олександра Архипенка до транспортної розв’язки з вул. Йорданською, далі – вул. Олександра Архипенка – просп. Володимира Івасюка – вул. Героїв полку «Азов», далі за власним маршрутом до вул. Світлицького, у зворотному напрямку за власним маршрутом.

Крім того, для перевезення пасажирів організують тимчасовий трамвайний маршрут № 16-Т «Станція метро «Героїв Дніпра» – вул. Йорданська».

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, у Києві протягом найближчих днів буде обмежено рух Наддніпрянським і Столичним шосе, тож водіям варто бути готовими до заторів на цих ділянках.