На підприємстві під Києвом затримали 24 нелегали із Африки і Китаю (фото, відео)



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Вживаються заходи щодо депортації «заробітчан» Фото: Держприкордонслужба

Іноземці прибули на територію України під приводом навчання у вищих навчальних закладах

У вівторок, 11 червня, правоохоронцями разом із представниками Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби було проведено слідчі дії та обшуки на одному з лісопереробних підприємств Бориспільського району Київській області.

За результати проведених заходів було виявлено 24 іноземці з Нігерії, Камеруну, Конго, Сьєра-Леоне та Кот-д'Івуару та Китаю. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

Було встановлено, що іноземні громадяни прибули на територію України під приводом навчання у вищих навчальних закладах.

Насправді останні залучалися до незаконної праці на території України.

Наразі вживаються заходи щодо депортації «заробітчан» та встановлюється коло причетних осіб щодо незаконного працевлаштування. Слідчі дії тривають.