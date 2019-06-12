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    На підприємстві під Києвом затримали 24 нелегали із Африки і Китаю (фото, відео)

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    Вживаються заходи щодо депортації &laquo;заробітчан&raquo; - На підприємстві під Києвом затримали 24 нелегали із Африки і Китаю (фото, відео)
    Вживаються заходи щодо депортації «заробітчан»
    Фото: Держприкордонслужба

    Іноземці прибули на територію України під приводом навчання у вищих навчальних закладах

    У вівторок, 11 червня, правоохоронцями разом із представниками Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби було проведено слідчі дії та обшуки на одному з лісопереробних підприємств Бориспільського району Київській області.

    За результати проведених заходів було виявлено 24 іноземці з Нігерії, Камеруну, Конго, Сьєра-Леоне та Кот-д'Івуару та Китаю. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

    Було встановлено, що іноземні громадяни прибули на територію України під приводом навчання у вищих навчальних закладах.

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    Насправді останні залучалися до незаконної праці на території України.

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    На підприємстві під Києвом затримали 24 нелегали із Африки і Китаю (фото, відео)
    На підприємстві під Києвом затримали 24 нелегали із Африки і Китаю (фото, відео)
    На підприємстві під Києвом затримали 24 нелегали із Африки і Китаю (фото, відео)
    На підприємстві під Києвом затримали 24 нелегали із Африки і Китаю (фото, відео)
    На підприємстві під Києвом затримали 24 нелегали із Африки і Китаю (фото, відео)

    Наразі вживаються заходи щодо депортації «заробітчан» та встановлюється коло причетних осіб щодо незаконного працевлаштування. Слідчі дії тривають.

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    Національна поліція України прокуратура Держприкордонслужба мігранти іноземці Київщина Державна міграційна служба
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