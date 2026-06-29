ДТЕК впроваджує масштабну програму AI-трансформації бізнесу за підтримки Modus X

За словами CEO Modus X Дмитра Осики, кінцева мета програми – перетворити компанії групи ДТЕК на інтелектуальні бізнеси

ДТЕК інтегрує АІ у ключові бізнес-процеси за підтримки Modus X

Компанія ДТЕК реалізує програму AI-трансформації Quantun за підтримки IT-компанії Modus X, що входить в Групу ДТЕК. Про це йдеться в матеріалі видання Forbes Ukraine.

«Енергохолдинг ДТЕК хоче навчити понад 90% своїх співробітників регулярно використовувати ШІ на роботі. У квітні холдинг запустив пʼятирічну програму ШІ-трансформації з амбіцією перетворити компанії групи на «інтелектуальні бізнеси», де ШІ вбудований у ключові процеси», – йдеться в ньому.

Зазначається, що наразі рівень регулярного використання ШІ на робочих місцях в ДТЕК складає близько 50% і метою компанії є збільшення цього показника до 90%.

За словами CEO Modus X Дмитра Осики, кінцева мета програми – перетворити компанії групи ДТЕК на інтелектуальні бізнеси.

Нагадаємо, минулого року ІТ-компанія ДТЕК Modus X очолила рейтинг ІТ-компаній українського бізнесу від Forbes та оголосила про запуск масштабної програми ШІ-трансформації.