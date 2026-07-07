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Знайдено мертвою жінку, яка підозрюється у замаху на Єрмолаєва в Монако

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Знайдено мертвою жінку, яка підозрюється у замаху на Єрмолаєва в Монако
Тіло Анастасії Березовської виявили з вогнепальними пораненнями в голову
фото: скриншот Interpol

Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако

Знайдено тіло жінки Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування.

«Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник ГУР МОУ. Володіючи інформацією про те, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки Березовської А., слідство відпрацьовувало їх, як осіб можливо причетних до замаху на вбивство у Монако», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує, що у чоловіків були проведені невідкладні слідчі (розшукові) дії в ході яких діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. При цьому останній повідомив, що про контакти з Березовською, перерахування їй коштів та будь-які інші свої дії він не повідомляв своє керівництво та діяв на власний розсуд.

Також під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявлено підвальне приміщення схоже на кімнату тортур. Обидва фігуранти затримані за підозрою у вчинені вбивства за попередньою змовою групою осіб.

За показами одного зі співучасників проведено слідчий експеримент, знайдено тіло Березовської з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи. Готується повідомлення про підозру. Слідство триває.

«Вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Князівства Монако. Офіс Генерального прокурора перебуває у тісній взаємодії з правоохоронними органами Князівства Монако. Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако», – додається у повідомленні.

Вадим Єрмолаєв – засновник бізнес-групи Alef, один із найбільших забудовників Дніпра, який роками входив до списку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2017 році він відмовився від українського громадянства на користь кіпрського паспорта. У грудні 2023-го указом президента щодо Єрмолаєва запровадили 10-річні санкції – за зв'язки з підприємствами, які працювали на тимчасово окупованих територіях і сплачували податки до бюджету Росії.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

Згодом ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху у Монако постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Також лунали непідтверджені дані про те, що ніби поранені і його дружина та 13-річний син. Крім того, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

Водночас Анна Єрмолаєва, дружина бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повідомила, що не дістала поранення внаслідок вибуху в Монако, який стався ввечері 29 червня. Відповідно, у тяжкому стані внаслідок інциденту перебуває інша жінка.

Раніше правоохоронці ідентифікували підозрювану – жінку, яка діяла, замаскувавшись під чоловіка, а Інтерпол оголосив у міжнародний розшук громадянку України Анастасію Березовську. Офіс генерального прокурора України вже відкрив кримінальне провадження за фактом замаху.

Як повідомлялося, стан українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який зазнав поранень унаслідок вибуху в Монако 29 червня, суттєво поліпшився. Він вийшов із коми і наразі перебуває в лікарні у Марселі.

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Теги: Київ вбивство Монако Єрмолаєв

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