Головна Київ Новини
search button user button menu button

Профілактичний ремонт без заторів: як «Київавтодор» латає дороги у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Профілактичний ремонт без заторів: як «Київавтодор» латає дороги у столиці
Фахівці «Київавтодор» заливають тріщини дорожнього покриття полімерно-бітумною мастикою
фото: КМДА

У столиці триває ремонт доріг швидкими методами, які дають змогу латати тріщини й вибоїни без перекриття руху

Комунальна корпорація «Київавтодор» проводить профілактичний ремонт вулично-дорожньої мережі Києва. Головна мета таких робіт – запобігти передчасному руйнуванню асфальту та подовжити термін його експлуатації після зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Ремонт доріг у столиці швидкими методами
Ремонт доріг у столиці швидкими методами
фото: КМДА

Дорожники ліквідовують дрібні пошкодження покриття за спеціальними технологіями, які не потребують залучення важкої техніки та тривалого перекриття вулиць для водіїв.

Транспорт дорожної служби на одній з вулиць столиці
Транспорт дорожної служби на одній з вулиць столиці
фото: КМДА

Як ремонтують асфальт:

  • Герметизація тріщин. Тріщини в асфальті попередньо очищають, ретельно просушують потужним струменем гарячого повітря, а потім заливають спеціальним матеріалом. Це блокує потрапляння вологи всередину дорожнього полотна.
  • Струменево-ін’єкційний метод. Для ліквідації невеликих вибоїн пошкоджену ділянку видувають повітрям, обробляють бітумною емульсією, заповнюють сумішшю щебеню та емульсії, а зверху присипають сухим щебенем.

У КМДА наголошують, що такий локальний ремонт триває лічені хвилини, а рух транспорту на оновленій ділянці можна відновлювати одразу після завершення робіт.

Локальний ремонт триває лічені хвилини, а рух транспорту на оновленій ділянці можна відновлювати одразу по завершенню робіт
Локальний ремонт триває лічені хвилини, а рух транспорту на оновленій ділянці можна відновлювати одразу по завершенню робіт
фото: КМДА

Загалом з початку весняно-літнього періоду столичні дорожники вже залили понад 124 км тріщин та відремонтували 43 тис. кв. м дорожнього покриття.

Нагадаємо, триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

Читайте також:

Теги: Київ дороги технології ремонт Київавтодор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для багатьох українців банер, що пережив атаку, став ще одним нагадуванням про стійкість Києва та України під час російських обстрілів
На Лук'янівці після атаки РФ вцілів пророчий банер (фото)
25 травня, 16:08
Будинок №28/15 на вулиці Будівельників уже понад два тижні залишаються без газопостачання
Житловий будинок на столичній Дарниці відключили від газу: деталі скандалу
27 травня, 16:43
Київ у вогні, п'ятеро загиблих у Дніпрі: головне за ніч 2 червня
Київ у вогні, п'ятеро загиблих у Дніпрі: головне за ніч 2 червня
2 червня, 05:50
«Мій депутат» – це інструмент, який допомагає мешканцям впливати на життя міста
У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий сервіс
28 травня, 16:47
За фактом масштабної аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України
Водій, який скоїв смертельну ДТП, перебуває під конвоєм – поліція
6 червня, 10:43
Намети у метро спровокували нестачу простору для інших людей під час повітряної тривоги 2 червня 2026 року
Заборона наметів у метро під час тривог: на сайті Київради з’явилася петиція
3 червня, 09:35
Наслідки атаки на Київщину в ніч на 15 червня
Майже 700 повітряних цілей. Повітряні сили відзвітували після нічної атаки
15 червня, 08:31
Про стрілянину правоохоронців сповістив оператор екстреної медичної допомоги
Подвійне вбивство на СТО в Києві: затримано підозрюваного-іноземця (фото)
11 червня, 18:47
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 20-21 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
20 червня, 07:00

Новини

Профілактичний ремонт без заторів: як «Київавтодор» латає дороги у столиці
Профілактичний ремонт без заторів: як «Київавтодор» латає дороги у столиці
Замість вибитих вікон – петриківка: готель «Україна» прикрасили дитячі малюнки
Замість вибитих вікон – петриківка: готель «Україна» прикрасили дитячі малюнки
Екстрені відключення у Києві: де немає світла 25 червня 2026 року
Екстрені відключення у Києві: де немає світла 25 червня 2026 року
Верховний Суд повернув статус заказника для 16,5 гектарів Протасового Яру
Верховний Суд повернув статус заказника для 16,5 гектарів Протасового Яру
Розтрата 3 млн грн на відбудові після окупації: заступнику мера Бучі оголошено підозру
Розтрата 3 млн грн на відбудові після окупації: заступнику мера Бучі оголошено підозру
Чому на балконі +45°С, а в прогнозі значно менше: синоптики розкрили секрет
Чому на балконі +45°С, а в прогнозі значно менше: синоптики розкрили секрет

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua