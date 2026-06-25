Профілактичний ремонт без заторів: як «Київавтодор» латає дороги у столиці

У столиці триває ремонт доріг швидкими методами, які дають змогу латати тріщини й вибоїни без перекриття руху

Комунальна корпорація «Київавтодор» проводить профілактичний ремонт вулично-дорожньої мережі Києва. Головна мета таких робіт – запобігти передчасному руйнуванню асфальту та подовжити термін його експлуатації після зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Ремонт доріг у столиці швидкими методами фото: КМДА

Дорожники ліквідовують дрібні пошкодження покриття за спеціальними технологіями, які не потребують залучення важкої техніки та тривалого перекриття вулиць для водіїв.

Транспорт дорожної служби на одній з вулиць столиці фото: КМДА

Як ремонтують асфальт:

Герметизація тріщин. Тріщини в асфальті попередньо очищають, ретельно просушують потужним струменем гарячого повітря, а потім заливають спеціальним матеріалом. Це блокує потрапляння вологи всередину дорожнього полотна.

Струменево-ін’єкційний метод. Для ліквідації невеликих вибоїн пошкоджену ділянку видувають повітрям, обробляють бітумною емульсією, заповнюють сумішшю щебеню та емульсії, а зверху присипають сухим щебенем.

У КМДА наголошують, що такий локальний ремонт триває лічені хвилини, а рух транспорту на оновленій ділянці можна відновлювати одразу після завершення робіт.

Локальний ремонт триває лічені хвилини, а рух транспорту на оновленій ділянці можна відновлювати одразу по завершенню робіт фото: КМДА

Загалом з початку весняно-літнього періоду столичні дорожники вже залили понад 124 км тріщин та відремонтували 43 тис. кв. м дорожнього покриття.

Нагадаємо, триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.

До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.