Профілактичний ремонт без заторів: як «Київавтодор» латає дороги у столиці
У столиці триває ремонт доріг швидкими методами, які дають змогу латати тріщини й вибоїни без перекриття руху
Комунальна корпорація «Київавтодор» проводить профілактичний ремонт вулично-дорожньої мережі Києва. Головна мета таких робіт – запобігти передчасному руйнуванню асфальту та подовжити термін його експлуатації після зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Дорожники ліквідовують дрібні пошкодження покриття за спеціальними технологіями, які не потребують залучення важкої техніки та тривалого перекриття вулиць для водіїв.
Як ремонтують асфальт:
- Герметизація тріщин. Тріщини в асфальті попередньо очищають, ретельно просушують потужним струменем гарячого повітря, а потім заливають спеціальним матеріалом. Це блокує потрапляння вологи всередину дорожнього полотна.
- Струменево-ін’єкційний метод. Для ліквідації невеликих вибоїн пошкоджену ділянку видувають повітрям, обробляють бітумною емульсією, заповнюють сумішшю щебеню та емульсії, а зверху присипають сухим щебенем.
У КМДА наголошують, що такий локальний ремонт триває лічені хвилини, а рух транспорту на оновленій ділянці можна відновлювати одразу після завершення робіт.
Загалом з початку весняно-літнього періоду столичні дорожники вже залили понад 124 км тріщин та відремонтували 43 тис. кв. м дорожнього покриття.
Нагадаємо, триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.
До слова, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.
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