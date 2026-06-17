Рух транспорту бульваром Верховної Ради обмежено до 1 липня (схема)

Обмеження руху діятимуть з 8:00 до 20:00

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити

Із 17 червня до 1 липня на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі столиці діятимуть часткові обмеження руху транспорту. Причиною стануть дорожні роботи. Про це повідомляє «Главком» із повідомлення КМДА.

«Із 17 червня до 1 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ у період з 8:00 до 20:00 поетапно проводитимуть дорожні роботи на ділянці від проспекту Миру до вулиці Будівельників», – йдеться у повідомленні.

У комунальній корпорації «Київавтодор» наголосили, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

Водіїв та пішоходів просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

До 1 липня на бульварі Верховної Ради діятимуть обмеження руху транспорту інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою.