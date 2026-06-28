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Конференція з відбудови у Гданську. Міністр економіки повідомив про найбільшу угоду у приватному секторі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Конференція з відбудови у Гданську. Міністр економіки повідомив про найбільшу угоду у приватному секторі
Міненерго підписало 28 міжнародних угод, меморандумів, кредитних і грантових домовленостей щодо енергетичних проєктів
фото: facebook.com/oleksii.sobolev

ДТЕК та GE Vernova уклали найбільшу для URC угоду у приватному секторі на €900 млн – Соболев

Компанія ДТЕК та GE Vernova, світовий лідер у галузі енергетичних технологій уклали найбільшу для URC угоду у приватному секторі на €900 млн з будівництва газотурбінної електростанції в Україні. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев. 

«Найбільша угода в приватному секторі – домовленість між енергетичною компанією ДТЕК і американським GE Vernova, світовим лідером у галузі енергетичних технологій, щодо будівництва газотурбінної електростанції на 650 МВт на заході України. Інвестиції по цьому проєкту складуть 900 млн євро», – сказав він.

Соболев наголосив, що загалом в рамках енергетичної платформи на Ukraine Recovery Conference 2026 було підписано 28 міжнародних угод, меморандумів, кредитних і грантових домовленостей щодо енергетичних проєктів.

Також понад 550 млн євро було залучено на підготовку до зими 2026/2027.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова залучає 2 млрд євро в нові енергетичні проєкти, які Кабінет Міністрів визначив флагманськими.

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Теги: інвестиції ДТЕК енергетика

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