Удар дронами по столиці: що відомо про постраждалих
Столична влада уточнила дані про постраждалих через ворожі удари
У результаті нічного масованого удару дронами по Києву постраждали п’ятеро людей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Наймолодша із постраждали – 11-річна дитина.
Найстаршій постраждалій 65 років.
«Із них три гострих реакції на стрес. Ще у двох різані рани кінцівок. Усім вчасно надана медична допомога», – поінформувала КМВА.
Як відомо, у ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ.
Було запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною.
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.
Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.
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