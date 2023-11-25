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Удар дронами по столиці: що відомо про постраждалих

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар дронами по столиці: що відомо про постраждалих
У Солом'янському районі вибиті вікна в будинку з першого по п’ятий поверхи
фото: ДСНС

Столична влада уточнила дані про постраждалих через ворожі удари

У результаті нічного масованого удару дронами по Києву постраждали п’ятеро людей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Наймолодша із постраждали – 11-річна дитина.

Найстаршій постраждалій 65 років.

«Із них три гострих реакції на стрес. Ще у двох різані рани кінцівок. Усім вчасно надана медична допомога», – поінформувала КМВА.

Як відомо, у ніч на 25 листопада 2023 року ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Основний напрямок удару – Київ.

Було запущено близько 75 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». 71 – знищено протиповітряною обороною.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

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Теги: безпілотник Київ окупанти

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