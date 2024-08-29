У Дніпровському районі столиці впали уламки БпЛА

На місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих

Уламки впали на дитячий майданчик між будинками

У ніч на 29 серпня ворог атакував Київ безпілотниками. У Дніпровському районі впали уламки БпЛА. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«У Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА. Екстрені служби прямують для перевірки», – написав міський голова Києва.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що в Дніпровському районі, на місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

Нагадаємо, під час повітряної в Києві було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Києві та передмісті столиці, зокрема у Броварах.

Як повідомлялося, уночі 29 серпня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Раніше цієї ночі низка вибухів пролунала в Харкові. У моніторингових групах та харківських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.