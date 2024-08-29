У Дніпровському районі столиці впали уламки БпЛА
Уламки впали на дитячий майданчик між будинками
У ніч на 29 серпня ворог атакував Київ безпілотниками. У Дніпровському районі впали уламки БпЛА. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
«У Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА. Екстрені служби прямують для перевірки», – написав міський голова Києва.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що в Дніпровському районі, на місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.
Нагадаємо, під час повітряної в Києві було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Києві та передмісті столиці, зокрема у Броварах.
Як повідомлялося, уночі 29 серпня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
Раніше цієї ночі низка вибухів пролунала в Харкові. У моніторингових групах та харківських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.
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