На вихідних у Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
Ярмарки відбудуться у всіх районах столиці
На вихідних, протягом 12-13 жовтня, у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Ярмарки відбудуться:
12 жовтня (субота) в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
- Деснянський район – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи
- Закревського та просп. Червоної Калини);
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Мирослава Поповича, 10;
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
13 жовтня (неділя) в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Святошинському районі – вул. Тулузи (біля Інтернаціонального парку);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
Нагадаємо, в Україні стрімко зростають ціни на продукти. Фактична споживча інфляція в серпні прискорилася до 7,5% у річному обчисленні. Національний банк України у своєму Макроекономічному та монетарному огляді зазначає, що однією з головних причин зростання споживчої інфляції стало прискорення продовольчої інфляції.
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