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Стрілянина у Святошинському районі Києва: є поранений, у місті оголошено спецоперацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стрілянина у Святошинському районі Києва: є поранений, у місті оголошено спецоперацію
У столиці триває спеціальна поліцейська операція по затриманню озброєного злочинця
фото: Національна поліція України

Для затримання нападника по тривозі піднято особовий склад територіального та головного управлінь поліції столиці

Сьогодні вранці у Святошинському районі столиці сталася стрілянина, унаслідок якої дістав поранення чоловік. Наразі в місті триває спеціальна поліцейська операція для розшуку та затримання озброєного зловмисника. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує «Главком».

Місце, де сталася стрілянина
Місце, де сталася стрілянина
фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, повідомлення про правопорушення надійшло на лінію 102 вранці. Наразі відомо про одного постраждалого, якому медики надають необхідну допомогу на місці події.

Стрілянина у Святошинському районі Києва: є поранений, у місті оголошено спецоперацію фото 1
фото: Національна поліція України
Стрілянина у Святошинському районі Києва: є поранений, у місті оголошено спецоперацію фото 2
фото: Національна поліція України

Для затримання нападника по тривозі піднято особовий склад територіального та головного управлінь поліції столиці. Крім того, до розшукових заходів залучено додаткові сили, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та профільні служби. Обставини інциденту та особа зловмисника встановлюються.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила, що стрілянина між її співробітниками та представниками ГУР МОУ в Києві сталася під час проведення невідкладних слідчих дій у справі про підготовку замаху на російського опозиціонера. За інформацією джерел «Главком» у правоохоронних органах, один із лідерів російського опозиційного руху, якого нібито руками військових РДК хотіла ліквідувати ФСБ є Ахмед Закаєв. Він приїздив в Україну на День Незалежності.

Теги: Київ стрілянина

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