На Київщині повністю перекрито частину Житомирської траси після вибухів

Перекриття діє в обох напрямках і стосується всіх транспортних засобів

На Київщині повністю перекрили рух усіх транспортних засобів на частині Житомирської траси після вибухів. Обмеження стосуються ділянки автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп з 15-го до 32-го км в обох напрямках. Про перекриття повідомила патрульна поліція, пише «Главком» .

Водіїв закликають врахувати обмеження під час планування маршруту та користуватися альтернативними шляхами. Начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав запропоновані маршрути об’їзду перекритої ділянки. Поліція просить водіїв дотримуватися дорожніх знаків та вказівок регулювальників.

Маршрути об’їзду перекритої ділянки Національна поліція

Обмеження руху запровадили після серії вибухів у районі траси. Наразі офіційних подробиць щодо обставин події та можливих наслідків не повідомляється.

Маршрути об’їзду перекритої ділянки Національна поліція

Рух повністю обмежено на відрізку траси М-06 Київ – Чоп із 15-го до 32-го км. Перекриття діє в обох напрямках і стосується всіх транспортних засобів. Водіям рекомендують заздалегідь обирати альтернативний маршрут і враховувати можливе збільшення трафіку на дорогах, якими організовано об’їзд.

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Про відновлення руху та зміну дорожньої ситуації поліція повідомить додатково. Нагадаємо, що у Київській області біля Житомирської траси після потужного вибуху спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив територію неподалік дороги, над місцем займання здійнявся густий стовп диму.