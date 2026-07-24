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У Словаччині затримано ексглаву Федерації футболу України Павелка: деталі справи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Словаччині затримано ексглаву Федерації футболу України Павелка: деталі справи
Андрій Павелко очолював Українську асоціацію футболу з 2015 по 2024 рік
фото: пресслужба УАФ

Офіс генпрокурора вже розпочав процедуру його екстрадиції

У Словаччині затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого українські правоохоронці розшукували за підозрою у заволодінні коштами організації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, затриманим є колишній президент Федерації футболу України Андрій Павелко. За інформацією слідства, він організував схему виведення майже 295 млн грн коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури.

«Для цього укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері. Гроші були виведені, а Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків», – повідомив Кравченко.

За словами генпрокурора, колишній функціонер роками переховувався від українського правосуддя, однак міжнародний розшук та співпраця зі словацькими правоохоронцями дали результат. Затримання відбулося у Братиславі. Офіс генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції підозрюваного.

«Мною скеровано до компетентних органів Словацької Республіки лист про намір звернутися із запитом про видачу цієї особи, а також про застосування тимчасового арешту», – зазначив Кравченко. Генпрокурор додав, що затримання стало результатом взаємодії українських правоохоронців із компетентними органами Словацької Республіки та ефективного використання механізмів міжнародного правового співробітництва. 

Що відомо про ексглаву Федерації футболу України Андрія Павелка

У Словаччині затримано ексглаву Федерації футболу України Павелка: деталі справи фото 1

Андрій Павелко очолював Українську асоціацію футболу з 2015 по 2024 рік. За цей час він неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань і скандалів, зокрема пов’язаних із фінансуванням будівництва заводів із виробництва штучних газонів, закупівлями обладнання за завищеними цінами та співпрацею з офшорними структурами.

Був народним депутатом України VII та VIII скликань, а з березня 2015 року до січня 2024 року очолював Федерацію футболу України, яка згодом була перейменована на Українську асоціацію футболу (УАФ).

Під час керівництва УАФ Павелко також обіймав посади в органах УЄФА та ФІФА, зокрема входив до Виконавчого комітету УЄФА та Дисциплінарного комітету ФІФА.

Починаючи з 2018 року Павелко став фігурантом низки кримінальних проваджень, пов'язаних із діяльністю Української асоціації футболу. Найрезонанснішою стала справа щодо будівництва заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів. За версією слідства, під час реалізації цього проєкту було завдано збитків УАФ на 26,5 млн грн.

У червні 2023 року Шевченківський районний суд Львова взяв Павелка під варту. У лютому 2024 року Львівський апеляційний суд звільнив його з-під варти.

У квітні 2026 року Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт щодо Павелка та колишнього генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького. Їх обвинувачують у заволодінні майном в особливо великих розмірах, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, а також службовому підробленні. Остаточне рішення у цій справі має ухвалити суд.

У Словаччині затримано ексглаву Федерації футболу України Павелка: деталі справи фото 2

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 5 листопада 2025 року Андрій Павелко перебував у державному розшуку як особа, яка переховується від органів досудового розслідування.

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Теги: Словаччина Андрій Павелко розслідування корупція Українська асоціація футболу

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