У Чехії зіткнулися два автобуси, серед постраждалих є українці

Автобус, що рухався трасою, врізався у бік іншого автобуса, який виїжджав із другорядної дороги

У Чехії поблизу села Олексовіце в Зноймському районі сталося лобове зіткнення двох рейсових автобусів. Дві громадянки України отримали травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на чеське видання Novinky та «Суспільне».

Аварія сталася у суботу, 18 липня, близько 9:30 ранку на головній дорозі №53 між містами Брно та Зноймо. Автобус, що рухався трасою, врізався у бік іншого автобуса, який виїжджав із другорядної дороги.

Обидва водії пройшли перевірку на алкоголь, результати виявилися негативними.

На місце події прибули 13 екіпажів швидкої допомоги, рятувальний гелікоптер та спецтранспорт великої місткості.

До ліквідації наслідків залучили професійні та добровольчі пожежні бригади. Через ДТП рух трасою повністю перекрили приблизно на п’ять годин, поліція організувала об'їзд.

За інформацією Консульства України в Брно, травми обох українських громадянок виявилися незначними.

Медики оглянули жінок на місці, після чого вони змогли продовжити свою поїздку. Українські дипломати вже встановили контакт із місцевими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин інциденту.

Також надали допомогу десяткам інших пасажирів. Семеро з них отримали важкі травми та травми середнього ступеня, 25 людей відбулися легкими ушкодженнями, а 15 осіб оглянули на місці та відпустили.

Усіх госпіталізованих розподілили між лікарнями у Брно та Зноймо. Серед тих, хто отримав легкі травми, була одна дитина. Для психологічної підтримки чеські парамедики подарували їй фірмову плюшеву іграшку.

Австрія пропонувала свою допомогу у рятувальній операції, проте чеські служби впоралися власними силами.

Раніше на Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса, який перекинувся після зіткнення з легковим автомобілем. Внаслідок аварії травми отримали п’ятеро пасажирів.

Також у Чернівцях на одній із автозаправних станцій туроператор покинув 70 дітей, які поверталися автобусним рейсом із Болгарії до Києва. Водій автобуса поїхав у невідомому напрямку разом із особистими речами пасажирів.