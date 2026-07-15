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Спецоперація «Джентельмени»: Нацполіція провела 435 обшуків та ліквідувала 12 нарколабораторій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Спецоперація «Джентельмени»: Нацполіція провела 435 обшуків та ліквідувала 12 нарколабораторій
Під час обшуків вилучили 16 644 рослини конопель, 12 988 рослин снотворного маку та 172 кг готового канабісу
фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили майже 30 тис. нарковмісних рослин, понад 170 кг канабісу та затримали 34 осіб

Правоохоронці завершили загальнодержавну спецоперацію «Джентельмени-2026», у межах якої провели 435 обшуків у 23 областях України та Києві.

За результатами операції вилучено майже 30 тис. нарковмісних рослин, понад 170 кг готового канабісу, ліквідовано 12 підпільних лабораторій і затримано 34 осіб. Про це повідомила Національна поліція, пише «Главком».

«У межах загальнодержавної спецоперації «Джентельмени-2026» проведено 435 обшуків у 23 областях та Києві. Вилучено майже 30 тисяч нарковмісних рослин, понад 170 кг готового канабісу, зброю, вибухівку, автомобілі та значні суми готівки. Затримано 34 особи, ще 74 повідомлено про підозру», – йдеться в повідомленні.

Спецоперація тривала з 22 червня до 13 липня під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур. Її метою було виявлення незаконних посівів нарковмісних рослин і припинення діяльності осіб та груп, причетних до незаконного обігу канабісу.

За даними правоохоронців, під час обшуків вилучили 16 644 рослини конопель, 12 988 рослин снотворного маку та 172 кг готового канабісу. Також ліквідовано 12 підпільних лабораторій, де наркотичні рослини вирощували у гроубоксах та за допомогою гідропонних систем.

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«За попередніми підрахунками, із вилучених рослин могли виготовити близько 9,2 тонни наркотиків, або орієнтовно 9 мільйонів доз. Їх реалізація на чорному ринку могла принести понад 60 млн грн», – зазначили в Нацполіції.

Крім наркотиків, правоохоронці вилучили автомобілі, зброю, вибухівку, а також 950 тис. грн, 12 тис. євро та 11 тис. доларів США.

У порядку статті 208 КПК України затримано 34 особи, ще 74 фігурантам повідомлено про підозру за статтями 307, 309 та 310 Кримінального кодексу України. Після завершення експертиз слідчі вирішуватимуть питання про оголошення підозри іншим учасникам.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, який налагодив канал постачання кокаїну до Києва з однієї з країн Європи. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення. 

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Теги: наркотики поліція наркоторговля

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Кримінал

Спецоперація «Джентельмени»: Нацполіція провела 435 обшуків та ліквідувала 12 нарколабораторій
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