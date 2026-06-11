Суд визнав недійсним договір на забудову земель Національної академії наук

Прокуратура захистила від забудови ділянку по вул. Омеляна Пріцака у Святошинському районі Києва

Договір, який передбачає забудову земельної ділянки вартістю понад 167 млн грн, визнано недійсним

Прокуратура домоглася у судовому порядку визнання недійсним інвестиційного договіру, який передбачав забудову земельної ділянки одного з інститутів Національної академії наук України. Йдеться про ділянки по вул. Омеляна Пріцака у Святошинському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Господарський суд міста Києва задовольнив позов Святошинської окружної прокуратури міста Києва про визнання недійсним договору, який передбачає забудову земельної ділянки площею 8,14 га та вартістю понад 167 млн грн, що перебуває у користуванні Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. Йдеться про ділянки по вул. Омеляна Пріцака у Святошинському районі міста Києва», – зазначається у повідомленні.

Вказується, що між Інститутом проблем матеріалознавства та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір, який передбачає будівництво багатофункціонального комплексу на земельній ділянці державної форми власності.

При цьому, приватне товариство набуває право власності на нерухомість, яка буде збудована на державній земельній ділянці за відсутності рішення дійсного власника землі – Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, прокуратура через суд вимагає визнати право власності на самочинно збудоване комерційне приміщення у Деснянському районі за столичною громадою. Слідчими прокуратури встановлено, що на комунальній земельній ділянці площею 0,12 га у Деснянському районі міста Києва знаходиться самочинно збудована двоповерхова будівля площею майже 2 тис. кв.м, яка використовується приватною юридичною особою.

Раніше Дніпровська окружна прокуратура міста Києва звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування з незаконного володіння приватного товариства нежитлових приміщень в історичному центрі столиці на вулиці Інститутській, 24/7. Вартість цієї нерухомості сягає понад 13 млн грн. У прокуратурі зазначили, що це приміщення включено до об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідним рішенням Київської міської ради з 2001 року. Крім того, з 2014 року воно перебувало в оренді Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Також київська міська прокуратура домоглася у Верховному Суді скасування дозволу на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в Голосіївському районі, де розташована водонапірна вежа – об’єкт культурної спадщини.