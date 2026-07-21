Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польська поліція затримала підозрюваних у побитті чоловіка, який заступився за українця

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Польська поліція затримала підозрюваних у побитті чоловіка, який заступився за українця
Поліція продовжує розслідування обставин нападу
фото: x.com/K_Galecka

Обидва затримані раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності

У Польщі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті 60-річного жителя Познані, який заступився за українського хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліну Галецьку.

За її словами, затриманим 38 та 41 рік. Обидва раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, а один із них також має судимість за злочини, пов'язані з наркотиками.

Польська поліція затримала підозрюваних у побитті чоловіка, який заступився за українця фото 1
фото: x.com/K_Galecka

«Завтра їх доставлять до прокуратури, де їм буде висунуто звинувачення», – повідомила Галецька. Наразі поліція продовжує розслідування обставин нападу.

Нагадаємо, інцидент стався у Познані. За даними польських ЗМІ, група чоловіків агресивно поводилася щодо українського хлопця. За нього заступився 60-річний перехожий, після чого нападники жорстоко його побили.

Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами. Напад викликав широкий резонанс у Польщі, а правоохоронці розпочали розшук зловмисників.

До слова, поліція польського міста Легниця розслідує обставини нападу на двох 13-річних громадянок України, який стався минулої суботи, 18 липня.

Читайте також:

Теги: напад поліція Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Пігура перебуває на стаціонарному лікуванні
У Затоці чоловік побив ветерана після зауваження про російську музику: поліція відкрила справу
11 липня, 19:01
Поліція Вроцлава після отримання заяви розпочала розслідування
У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця за українську мову
9 липня, 18:10
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на новітні українські безпілотні технології
Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України
6 липня, 23:55
З місця поховання Богдана Лепкого викрадено барельєф
У Кракові пошкоджено могилу українського письменника Лепкого. Реакція МЗС
5 липня, 14:58
З нагоди 11-ї річниці створення Національної поліції України Президент Володимир Зеленський зустрівся з поліцейськими та відзначив їх державними нагородами
Зеленський відзначив поліцейських державними нагородами та присвоїв звання Героїв України
4 липня, 11:46
МіГ-29 ВПС у польоті. Ці літаки, що базуються, серед інших, на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку, планується вивести з експлуатації
ЗМІ: МіГ-29, які мали передати Україні в обмін на дрони, будуть списані
2 липня, 22:58
Місце злочину
У Миколаєві сталася стрілянина: загинули двоє іноземців
1 липня, 01:57
За 27 червня польсько-український кордон перетнула 141 тисяча громадян
Чому на кордоні з Польщею довжелезні черги? Пояснення Держприкордонслужби
28 червня, 14:12
Дорожньо-транспортна пригода сталася у Святошинському районі
Втретє за рік нетверезий і без прав. У Києві водій на Audi врізався в дерево (фото)
24 червня, 12:38

Соціум

Замах на рекорд Бразилії? У Польщі зводять святиню, вищу за статую Христа
Замах на рекорд Бразилії? У Польщі зводять святиню, вищу за статую Христа
Польська поліція затримала підозрюваних у побитті чоловіка, який заступився за українця
Польська поліція затримала підозрюваних у побитті чоловіка, який заступився за українця
На що хворіє Трамп? Фізіотерапевт висунув нові припущення
На що хворіє Трамп? Фізіотерапевт висунув нові припущення
Російський корабель влаштував бойові стрільби біля узбережжя Британії
Російський корабель влаштував бойові стрільби біля узбережжя Британії
Через загрозу від РФ: у Литві пройшли навчання бойових вертолітників
Через загрозу від РФ: у Литві пройшли навчання бойових вертолітників
Суд відпустив грузина, через арешт якого Тбілісі охопили протести
Суд відпустив грузина, через арешт якого Тбілісі охопили протести

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
80K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Сьогодні, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua