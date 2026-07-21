Польська поліція затримала підозрюваних у побитті чоловіка, який заступився за українця

Обидва затримані раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності

У Польщі правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті 60-річного жителя Познані, який заступився за українського хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліну Галецьку.

За її словами, затриманим 38 та 41 рік. Обидва раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, а один із них також має судимість за злочини, пов'язані з наркотиками.

«Завтра їх доставлять до прокуратури, де їм буде висунуто звинувачення», – повідомила Галецька. Наразі поліція продовжує розслідування обставин нападу.

Нагадаємо, інцидент стався у Познані. За даними польських ЗМІ, група чоловіків агресивно поводилася щодо українського хлопця. За нього заступився 60-річний перехожий, після чого нападники жорстоко його побили.

Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами. Напад викликав широкий резонанс у Польщі, а правоохоронці розпочали розшук зловмисників.

До слова, поліція польського міста Легниця розслідує обставини нападу на двох 13-річних громадянок України, який стався минулої суботи, 18 липня.