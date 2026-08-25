Намагався за понад $100 тис. продати чужий будинок у Бучі : шахраю повідомktyj про підозру

Чоловік підробив паспорт справжнього власника та діяв від його імені

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку, який, за даними слідства, намагався шахрайським шляхом заволодіти понад $108 тис., продавши будинок, який йому не належав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Фальшивий паспорт зловмисника фото: прокуратура України

Як встановило слідство, чоловік підробив паспорт справжнього власника, вклеїв туди свою світлину та оформив від його імені довіреність, а згодом отримав дублікати правовстановлюючих документів на нерухомість. Після цього через ріелтора, яка, за даними слідства, не знала про злочинні наміри, будинок виставили на продаж за $115 тис.

Потенційна покупчиня оглянула будинок та домовилася про його придбання за $108,5 тис., передавши $1 тис. завдатку.

Під час зустрічі у нотаріуса підозрюваний, видаючи себе за справжнього власника нерухомості, мав отримати решту суми. У межах контролю за вчиненням злочину йому передали $107,5 тис.

Договір купівлі-продажу підписати він не встиг – чоловіка затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Загальна сума, якою він намагався заволодіти – $108,5 тис.

Зловмисника затримали в момент отримання грошей фото: прокуратура України

Речові докази, вилучені у ході розслідування фото: прокуратура України

фото: прокуратура України

Дії підозрюваного кваліфіковано як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах - ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Нагадаємо, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів квартирою видатного українського хірурга Олександра Шалімова на столичній Оболоні. Житло на Оболоні академіку свого часу виділив міський голова. Після смерті лікаря у помешканні мешкала його дружина, а згодом – її родичка, однак право власності на об'єкт вони офіційно не оформили.