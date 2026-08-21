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«Їдьте у свою Африку»: у Крюківщині спалахнув расистський скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Їдьте у свою Африку»: у Крюківщині спалахнув расистський скандал
Жінка заявила темношкірій мамі з дитиною, що вони мають їхати в Африку «їсти банани»
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Що саме стало причиною сварки – невідомо, однак образи були адресовані матері та маленькій дитині

У Крюківщині Бучанського району Київської області стався расистський інцидент у студії дитячої акробатики. Під час заняття одна з відвідувачок почала публічно ображати жінку нігерійського походження та її шестирічну доньку. Кадри конфлікту оприлюднила викладачка студії у мережі Threads (акаунт @nastya_aldakimova), інформує «Главком».

На відео зафіксовано, як жінка вживає агресивні ксенофобські висловлювання, зокрема заявляє: «Нехай їдуть у свою Африку, їдять банани з пальми».

Що саме стало причиною сварки, наразі невідомо, однак образи були адресовані матері та маленькій дитині.

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Відео швидко поширилося соцмережами та викликало хвилю обурення. Користувачі швидко ідентифікували ймовірну учасницю конфлікту – у мережі Instagram вона підписана як Альона Файдан. У коментарях дописувачі знайшли її архівні фото з темношкірим обранцем, припустивши, що агресія є наслідком особистої травми через невдалі стосунки.

Користувачі мережі публікують фото зі сторінки Alena Faldan
Користувачі мережі публікують фото зі сторінки Alena Faldan
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Коментарі до допису @nastya_aldakimova
Коментарі до допису @nastya_aldakimova
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Більшість коментаторів рішуче засудили поведінку жінки та наголосили, що подібні висловлювання є неприпустимими у цивілізованому суспільстві. Українці активно ділилися позитивними прикладами з власного життя: відвідувачі описували дитячі садки, де діти різних національностей разом носять вишиванки, співають українські пісні та чудово знаходять спільну мову, закликаючи дорослих вчитися мудрості у малечі.

«Їдьте у свою Африку»: у Крюківщині спалахнув расистський скандал фото 1
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У мережі згадали й про олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби та народного депутата Жана Беленюка, який має руандійське коріння по батькові. Користувачі іронізували, що закликати «їхати в Африку» слабшу жінку з дитиною – це одна справа, але навряд чи скандалістка ризикнула б висловити подібні претензії особисто титулованому українському борцю.

Коментарі до допису @nastya_aldakimova
Коментарі до допису @nastya_aldakimova
скриншот

До дискусії долучилися й іноземці із неслов'янською зовнішністю, які роками живуть в Україні Вони закликали не судити про всіх за одним ганебним відео, згадуючи, як місцеві мешканці завжди проявляли до них доброзичливість та готовність допомогти, і підкреслили, що цей випадок ніяк не відображає справжній характер українського народу.

Коментар до допису @nastya_aldakimova
Коментар до допису @nastya_aldakimova
скриншот

Нагадаємо, українська блогерка Раміна Есхакзай поділилася ситуацією, яка трапилася з нею на кордоні з Польщею. Інтерв’юерка розповіла, як її образили до сліз расистські висловлювання. 

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Теги: скандал расизм Київщина іноземці українці відео Threads

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