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Пограбування магазину на Обухівщині: поліція затримала двох підозрюваних

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пограбування магазину на Обухівщині: поліція затримала двох підозрюваних
За крадіжку зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисників у Василькові

На території Васильківської громади двоє чоловіків викрали гроші з каси магазину та втекли на автомобілі. Співробітники поліції оперативно розшукали та затримали підозрюваних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Інцидент стався у селі Барахти. До правоохоронців звернулася 37-річна продавчиня, яка розповіла, що невідомий чоловік зайшов до приміщення під приводом купівлі товару. Відвернувши увагу жінки, зловмисник схопив ящик касового апарата, у якому перебувало 28 600 гривень. На вимоги зупинитися грабіжник не відреагував, вибіг на вулицю та сів у ВАЗ, за кермом якого на нього чекав спільник, після чого вони втекли.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисників у Василькові. Ними виявилися двоє жителів Обухова віком 26 та 42 років. Наразі їх затримано в процесуальному порядку, а викрадені речові докази вилучено.

Під час обшуку поліція вилучила речові докази
Під час обшуку поліція вилучила речові докази
фото: Національна поліція України

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону слідчі повідомили обом затриманим про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, до правоохоронців звернулася 39-річна жителька селища Заболоття на Ратнівщині, яка повідомила про зникнення великої суми грошей із власного будинку. Гроші викрали, коли жінка перебувала в іншому місті, а помешкання залишалося без нагляду. Поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетні неповнолітні хлопці 2010 року народження – односельці потерпілої.

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Теги: пограбування Київщина магазин

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