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Привласнення квартири академіка Шалімова вартістю 4,8 млн грн: справу передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Привласнення квартири академіка Шалімова вартістю 4,8 млн грн: справу передано до суду
Житло на Оболоні академіку свого часу виділив міський голова
фото: Київська міська прокуратура

Квартира після смерті видатного хірурга та його дружини мала перейти у комунальну власність

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів квартирою видатного українського хірурга Олександра Шалімова на столичній Оболоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Житло на Оболоні академіку свого часу виділив міський голова. Після смерті лікаря у помешканні мешкала його дружина, а згодом – її родичка, однак право власності на об'єкт вони офіційно не оформили.

Згідно зі слідством, зловмисники скористалися відсутністю реєстрації майна та підробили документи, нібито обвинувачений інвестував у будівництво цієї квартири ще у 2005 році. На підставі цих документів та інформації про те, що право власності на квартиру ні за ким не зареєстровано, влітку 2024 року обвинувачений через приватного нотаріуса оформив право власності на житло. Вже наступного дня квартиру він продав, а за деякий час новий власник знову продав житло юридичній особі.

Згідно з експертною оцінкою, вартість квартири, яка після смерті лікаря та його дружини, мала перейти у комунальну власність, становить понад 4,8 млн грн. На квартиру накладено арешт.

Дії обвинуваченого, який оформив на себе право власності на квартиру й одразу продав, кваліфіковано як підроблення документів, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Раніше у Києві було викрито групу осіб, які заволоділи чотирма квартирами. Серед підозрюваних – організатор шахрайства, рієлтор, псевдоспадкоємиця та працівниця райдержадмвнвстрації. Організатор шахрайства – 50-річний мешканець Києва та троє його спільників шукали самотніх літніх людей, або ж тих, хто має борги за комунальні послуги, та пропонували їм допомогу грошима та продуктами. Серед підозрюваних чоловік, який входив у довіру до власників квартир, а потім виставляв їхню нерухомість на продаж як рієлтор, жінка, яка вдавала із себе дружину померлого власника однієї з квартир, а також вже колишня працівниця Дарницької РДА, яка допомагала приватизувати одне з помешкань.

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Теги: Київ нерухомість квартира шахрайство

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