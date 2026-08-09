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Росіяни ударили по багатоповерхівках Харкова: є загиблі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни ударили по багатоповерхівках Харкова: є загиблі
Наслідки ворожого удару по житловому будинку в Салтівському районі Харкова
фото: соцмережі

Терехов: ворог цілеспрямовано б'є по житлових будинках

Вранці 9 серпня росіяни завдали серії ударів по Салтівському району Харкова: зруйновано з сьомого по дев'ятий поверхи багатоповерхівки, двоє людей загинули, 12 постраждали. Про це повідомляють «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Атака на Харків почалася вранці 9 серпня – ворог завдав щонайменше двох ударів по Салтівському району. Спершу мер Ігор Терехов повідомив про влучання у багатоквартирний житловий будинок, деталі якого на той момент ще уточнювалися.

«Підтверджено інформацію про влучання у житловий будинок. Є інформація про постраждалих – їхня кількість та стан уточнюються», – написав Терехов невдовзі після першого удару.

Згодом стало відомо про повторний удар по тому самому району – ворог поцілив у сусідню багатоповерхівку.

«Ворог цілеспрямовано б'є по житлових будинках. Будьте обережні та перейдіть в укриття», – застеріг харків'ян мер.

Пізніше Харківська ОВА уточнила масштаби руйнувань. За словами Синєгубова, у пошкодженому будинку зруйновано з сьомого по дев'ятий поверхи.

«У Салтівському районі медики надають необхідну допомогу. У багатоквартирному будинку зруйновано з сьомого по дев'ятий поверхи. Попередньо, є заблоковані люди. Усі наші екстрені служби – на місці. Триває рятувальна операція», – повідомив Синєгубов.

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Про загиблих внаслідок атаки також повідомив очільник ОВА – спершу стало відомо про одну людину, а згодом – про другу.

«Також надійшла інформація про другого загиблого в Салтівському районі внаслідок ворожого удару БпЛА. Ще одна людина з важкими травмами екстрено шпиталізована», – зазначив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки зросла до 12 людей. У зруйнованому будинку залишаються заблоковані мешканці – рятувальна операція триває, на місці працюють усі екстрені служби міста.

Салтівський район, один із найбільш населених у Харкові, регулярно потерпає від російських ударів упродовж усієї повномасштабної війни – саме тут зафіксована одна з найбільших концентрацій пошкоджених багатоповерхівок у місті.

Нагадаємо, 6 серпня росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині – унаслідок влучань по приватному сектору загинули троє людей. Напередодні, 5 серпня, ворог атакував і сам Харків дронами-ракетами «Бандероль»: тоді постраждали щонайменше дев'ятеро людей у Новобаварському та Холодногірському районах.

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Теги: Харків укриття будинок Ігор Терехов ворог росіяни окупанти

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