Повітряні сили скасували балістичну загрозу: тривога тривала 17 хвилин

Військові попереджають, що під час балістичної загрози час на реагування може бути мінімальним

Повітряні сили Збройних сил України у неділю, 19 липня, о 23:47 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з боку російських військ. Після оприлюднення повідомлення у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, а громадян закликали негайно пройти до укриттів і залишатися там до офіційного сигналу про відбій небезпеки.

20 липня о 0:04 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. При цьому українців закликають і надалі стежити за офіційними повідомленнями та реагувати на сигнали повітряної тривоги у разі їх повторного оголошення.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, в ніч проти 19 липня Росія завдала одного з наймасованіших ракетно-дронових ударів по Києву, випустивши понад 40 ракет різних типів і 120 безпілотників. Президент Володимир Зеленський повідомив про загиблу людину, 16 поранених та заявив, що до ліквідації наслідків атаки залучено майже 600 рятувальників. Також глава держави звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити підтримку України.