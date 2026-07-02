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Будинок фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026 зазнав пошкоджень через російську атаку (фото, відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Laud поділився кадрами наслідків російської атаки
фото: Іnstagram/laud_vk

Біля будинку співака стався приліт 

Український співак Laud (справжнє ім'я Владислав Каращук), фіналіст національного відбору на Євробачення-2026, опинився в центрі атаки на Київ у ніч на 2 липня. Артист показав наслідки російського терору столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

Laud розповів, що росіяни поцілили у будинок навпроти. Тож у його квартирі пошкоджено лише вікна. Через вибухову хвилю вони повилітали. Артист та його близькі залишилися цілими, адже під час обстрілу вони перебували в укритті, до чого Laud закликав українців.

Будинок фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026 зазнав пошкоджень через російську атаку (фото, відео) фото 1
фото: Іnstagram.com/laud_vk

«Дякую кожному, хто турбується і питає. Ми в порядку. Вікна вилетіли, але пошкодження мінімальні порівняно з будинком навпроти. Це був дуже сильний і потужний вибух. Головне, що цілі. Не лінуйтесь ходити в укриття. Ніколи не знаєш, де може прилетіти. Небезпека під час тривоги можлива всюди», – зауважив він.

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Також Laud показав кадри сусіднього зруйнованого будинку та наслідки нічного обстрілу. На відео можна побачити вибиті вікна, купу скла на землі, понівечені будівлі та автівки. «Співчуття усім рідним та близьким загиблих і постраждалих», – додав співак.

Нагадаємо, мати української ведучої та акторки Тали Калатай опинилася під завалами будинку, зруйнованого росіянами під час атаки на Київ у ніч на 2 липня. Ведуча опублікувала допис, де повідомила, що її маму дістали з-під завалів сусіди. Жінка ховалася від обстрілу в погребі. 

Як повідомляв «Главком», у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

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Теги: Євробачення Київ обстріл будинок квартира співак ракетна атака

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