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Лондон прискорив секретну ракетну програму для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лондон прискорив секретну ракетну програму для України
Британія розробляє балістичні ракети для України
фото: ukrinform.ua (ілюстративне)

Британський уряд хоче максимально скоротити терміни розробки нової балістичної ракети, щоб передати її Україні та водночас посилити оборонну незалежність Європи

Велика Британія прискорила реалізацію секретної програми зі створення нової балістичної ракети, яка в майбутньому може надійти на озброєння України. За даними ЗМІ, перші поставки очікуються наприкінці 2027 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел агентства, Міністерство оборони Великої Британії вже уклало попередні контракти з кількома оборонними компаніями в межах програми Nightfall. Для прискорення розробки військове відомство навіть спростило частину технічних вимог.

Очікується, що випробувальні пуски нової ракети розпочнуться протягом найближчих 12 місяців. Якщо вони будуть успішними, компанії отримають контракти на серійне виробництво, а перші ракети можуть бути передані Україні вже наприкінці 2027 року.

Як зазначає Bloomberg, зазвичай створення та введення в експлуатацію балістичних ракет займає понад десять років. Однак британський уряд прагне суттєво скоротити цей процес через потреби України та зміну безпекової ситуації в Європі.

За даними агентства, програма має одразу дві стратегічні цілі: забезпечити Україну новими далекобійними засобами ураження та зміцнити оборонні можливості європейських країн на тлі прагнення зменшити залежність від американського озброєння.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія також працює над створенням дешевших далекобійних ракет для України, які не міститимуть американських компонентів. Це дозволить використовувати їх без додаткових погоджень із Вашингтоном.

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Теги: балістичні ракети Велика Британія Україна

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