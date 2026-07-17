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Російська ракета вбила в Одесі жінку, яка гуляла з дітьми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російська ракета вбила в Одесі жінку, яка гуляла з дітьми
фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Загинули двоє людей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на російський ракетний удар по Одесі, внаслідок якого загинули двоє людей. Серед жертв – жінка, яка під час атаки гуляла в парку зі своїми дітьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис омбудсмена.

Лубінець наголосив, що російські атаки продовжують забирати життя мирних українців. «Російський терор не знає ані часу, ані місця. Росія вкотре атакувала Одесу та Одещину. За попередніми даними, двоє людей загиблі, ще семеро отримали поранення, зокрема діти. Серед загиблих – жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили», – зазначив він.

Омбудсмен підкреслив, що звичайне мирне життя українців перетворюється на смертельну небезпеку через російські обстріли. «Звичайна прогулянка, звичайне місто. І поки Росія продовжує атакувати, мирні українці та українки продовжують втрачати найцінніше — своїх близьких», – написав Лубінець.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Загинули двоє людей, ще щонайменше семеро, серед яких діти, дістали поранення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
 
 

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Теги: російська ракета Лубінець Одеса

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