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Росіяни вбили багатодітну родину під Кривим Рогом: серед загиблих двоє дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни вбили багатодітну родину під Кривим Рогом: серед загиблих двоє дітей
Росіяни вбили двох дітей та чотирьох дорослих, вдаривши ракетою по будинку під Кривим Рогом
фото з соціальних мереж

На місці удару триває аварійно-рятувальна операція

У ніч на 30 липня російські війська завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по приватному будинку в селі поблизу Кривого Рогу, де мешкала багатодітна родина.

Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За його словами, ракета була випущена з району російського Воронежа та влучила безпосередньо в житловий будинок. «У селі у передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучення балістичної ракети «Іскандер-М», випущеної з Воронежа, по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули дівчинки 5 та 12 років та четверо дорослих», – повідомив Вілкул.

Ще восьмеро людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків віком шість та 15 років. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці удару триває аварійно-рятувальна операція. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. За словами Вілкула, кількість жертв може зрости. «Військовим злочинам російських окупантів не може бути прощення... Помстимося», – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми та інші міста. Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

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Теги: Кривий Ріг ракета обстріл діти

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