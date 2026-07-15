До Києва на День Державності приїхали європейські лідери (відео)

Впродовж дня за участі іноземних лідерів відбудеться низка офіційних заходів

Сьогодні, 15 липня, до Києва з нагоди Дня Української Державності прибувають лідери європейських держав та високопосадовці, пише «Главком».

Серед гостей – президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також представники інших іноземних делегацій.

Візит відбувається у День Української Державності, який цього року Україна відзначає 15 липня. Очікується, що впродовж дня за участі іноземних лідерів відбудеться низка офіційних заходів.

Як повідомлялось, у середу, 15 липня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.