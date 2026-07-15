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До Києва на День Державності приїхали європейські лідери (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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До Києва на День Державності приїхали європейські лідери (відео)
Серед гостей: Урсула фон дер Ляєн та Нікушор Дан
скриншот з відео

Впродовж дня за участі іноземних лідерів відбудеться низка офіційних заходів

Сьогодні, 15 липня, до Києва з нагоди Дня Української Державності прибувають лідери європейських держав та високопосадовці, пише «Главком».

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Серед гостей – президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду, президент Сербії Александар Вучич, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також представники інших іноземних делегацій.

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Візит відбувається у День Української Державності, який цього року Україна відзначає 15 липня. Очікується, що впродовж дня за участі іноземних лідерів відбудеться низка офіційних заходів.

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Як повідомлялось, у середу, 15 липня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

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Теги: Київ Урсула фон дер Ляєн Мая Санду свято Нікушор Дан

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