Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки
Працівники газової служби також ліквідували витік газу, спричинений пошкодженням труби
У ніч на 11 серпня російські окупанти атакували балістичними ракетами Київ. Унаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждала одна людина. ДСНС оприлюднила кадри з місць ударів, пише «Главком».
У Шевченківському районі ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень – утворилися дві вирви, пошкоджено вікна та газову трубу. Діти та медики під час атаки перебували в укритті.
За іншою адресою внаслідок удару виникла пожежа у складській будівлі. Вогонь охопив 1200 кв. м. Рятувальники локалізували займання та виявили одну постраждалу людину, яку передали медикам.
Працівники газової служби також ліквідували витік газу, спричинений пошкодженням труби. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Як відомо, у Києві та низці областей України вночі 11 серпня лунала повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
У ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.
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