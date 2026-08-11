Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки

У ніч на 11 серпня ворог здійснив обстріл балістичними ракетами на столицю

Працівники газової служби також ліквідували витік газу, спричинений пошкодженням труби

У ніч на 11 серпня російські окупанти атакували балістичними ракетами Київ. Унаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждала одна людина. ДСНС оприлюднила кадри з місць ударів, пише «Главком».

У Шевченківському районі ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень – утворилися дві вирви, пошкоджено вікна та газову трубу. Діти та медики під час атаки перебували в укритті.

За іншою адресою внаслідок удару виникла пожежа у складській будівлі. Вогонь охопив 1200 кв. м. Рятувальники локалізували займання та виявили одну постраждалу людину, яку передали медикам.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Працівники газової служби також ліквідували витік газу, спричинений пошкодженням труби. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Як відомо, у Києві та низці областей України вночі 11 серпня лунала повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

У ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи. О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.