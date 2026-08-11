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Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки
У ніч на 11 серпня ворог здійснив обстріл балістичними ракетами на столицю
фото: ДСНС

Працівники газової служби також ліквідували витік газу, спричинений пошкодженням труби

У ніч на 11 серпня російські окупанти атакували балістичними ракетами Київ. Унаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждала одна людина. ДСНС оприлюднила кадри з місць ударів, пише «Главком».

У Шевченківському районі ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень – утворилися дві вирви, пошкоджено вікна та газову трубу. Діти та медики під час атаки перебували в укритті.

За іншою адресою внаслідок удару виникла пожежа у складській будівлі. Вогонь охопив 1200 кв. м. Рятувальники локалізували займання та виявили одну постраждалу людину, яку передали медикам.

Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки фото 1
фото: ДСНС
Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки фото 2
фото: ДСНС
Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки фото 3
фото: ДСНС
Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки фото 4
фото: ДСНС
Балістичний удар по Києву: рятувальники показали наслідки фото 5
фото: ДСНС

Працівники газової служби також ліквідували витік газу, спричинений пошкодженням труби. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Як відомо, у Києві та низці областей України вночі 11 серпня лунала повітряна тривога.  Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. 

У ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву та Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та крилаті ракети «Циркон», у кількох районах столиці пролунали вибухи.  О 01:06 оголосили відбій повітряної тривоги.

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Теги: Київ ДСНС обстріл балістичні ракети

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