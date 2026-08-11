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Вирубка парку на Теремках: активісти збирають громадські слухання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вирубка парку на Теремках: активісти збирають громадські слухання
Минулими вихідними з киянами, обуреними вирубкою дерев на Теремках, де планується будівництво теплотраси, зустрічався заступник голови КМДА Петро Пантелеєв
фото: Дмитро Перов / Facebook

У Києві триває конфлікт довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району

У вівторок, 11 серпня, о 18:00 у Голосіївській РДА пройдуть громадські слухання щодо вирубки сотень дерев під час будівництва теплотраси на Теремках. Про це повідомляють місцеві активісти, інформує «Главком».

Тим часом у КМДА заявили, що роботи на ділянці тимчасово призупинили для обговорень із громадою, однак альтернативного проєкту немає. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, іншого коридору для прокладання мережі не існує, а довоєнний проєкт 2023 року в обхід зеленої зони вимагає кількох років роботи, тому його неможливо реалізувати до зими.

Нагадаємо, у Києві розгорнувся  скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку. 

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.

Теги: вирубування лісу місцева влада столиця Київ

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