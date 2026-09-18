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Опалювальний сезон у Києві: влада міста повідомила, наскільки столиця готова до зими

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Опалювальний сезон у Києві: влада міста повідомила, наскільки столиця готова до зими
Пункти незламності у Києві минулої зими
фото: ДСНС Києва

Підготовка охоплює планові ремонти, створення запасів палива та спецобладнання, а також оновлення алгоритмів реагування на випадок нових повітряних атак

У Києві виконали 80% запланованих заходів із підготовки до наступного опалювального сезону 2026/2027 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва.

За словами Пантелеєва, виконано значний обсяг планових робіт, які міські служби проводять щороку, а також реалізовано масштабні проєкти для посилення енергетичної стійкості міста в умовах воєнного стану.

«Нам треба навчитися управляти новими проєктами й алгоритмами, які б забезпечували енергетичну автономність. Специфіка Києва в цьому плані очевидна – масштабність нашої інфраструктури, різнорідність житлового фонду, що потребують різних підходів і рішень та інше. Наприклад, у попередні роки ми забезпечили генераторами як резервним живленням ключові об’єкти водопровідного господарства. Утім коли йдеться про забезпечення об'єктів потужністю від 9–10 МВт до 20 МВт, генератори тут не допоможуть. Потрібно фактично будувати локальну електростанцію. Це проєктування, закупівля спеціалізованого устаткування, його монтаж, будівельні роботи, захист і багато іншого. Саме тому планом енергостійкості для резервування систем водопостачання передбачене будівництво дизель-генераторних установок. Три такі установки вже збудували, решту запланованих об’єктів завершимо до кінця року», – поінформував Петро Пантелеєв.

Також за словами в. о. першого заступника голови КМДА, у Києві провели низку тренувань для підготовки особового складу та координації між службами. У столиці розроблені алгоритми допомоги маломобільним групам і громадянам, які потребують безперервної медичної підтримки. Крім того, місто формує запаси продовольчих товарів, якщо виникне потреба в організації харчування.

Нагадаємо, як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, у столиці сформовано необхідні запаси пального на випадок надзвичайних ситуацій, можливих знеструмлень та російських атак на об'єкти інфраструктури. Водночас сили протиповітряної оборони Києва відчувають брак боєприпасів для відбиття ворожих ударів. 

Теги: Київ будівництво опалювальний сезон водопостачання місто столиця зима

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