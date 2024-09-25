На Фастівщині після підпалу сухостою згоріли ангари та вантажівки (фото, відео)

Площа пожежі сягнула 9 га

У Тарасівці на Фастівщині після підпалу сухостою згоріли ангари та вантажівки. Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Як зазначається, до поліції надійшло повідомлення про загорання травʼяного настилу в Тарасівці. Вогонь перейшов на промислові ангари та знищив три вантажних автомобілі. Площа пожежі сягнула 9 га. На місці працювали 38 рятувальників.

Триває ліквідація пожежі між населеними пунктами Фастівського та Бучанського районів pic.twitter.com/Ht8CS5LFhX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Потерпілі наразі відсутні. Ліквідація пожежі триває. Попередньо відомо, що місцевий житель прибираючи власну земельну ділянку підпалив сухостій, проте вогонь перекинувся далі. Особу правопорушника встановлено.

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Нагадаємо, у Білій Церкві внаслідок пожежі в будинку загинув чоловік, який через вади здоров’я не міг пересуватися самостійно. Підрозділи ДСНС, прибувши на місце, встановили, що пожежа виникла всередині житлового будинку. На жаль, під час гасіння, було виявлено тіло 57-річного мешканця будинку, який через вади здоровʼя не міг пересуватися самостійно