Нові двері в Офіс президента планують встановити перед черговим протестом

Встановлювати двері почнуть сьогодні

У суботу, 22 травня, під стінами Офісу президента прихильники активіста Сергія Стерненка обіцяють зібратися на новий протест під назвою «Покажіть нам справедливість». На ньому вони планують висловити своє невдоволення судами. Як виявилося, так співпало, що якраз напередодні цього мітингу в Офісі президента планують встановити відремонтовані двері.

Нагадаємо, два місяці центральний вхід у будівлю був закритий листами ДСП, оскільки двері після масштабного березневого погрому перебували в ремонті.

Як роз'яснили «Сьогодні» в Офісі президента, встановити двері раніше не дозволяла погода.

«Плануємо розпочати завтра (21 травня. – Ред.)», – повідомили на Банковій.

При цьому не виключили, що на установку може знадобитися близько двох-трьох найближчих днів.

Як стало відомо, підозрюваний в погромі дверей Владислав Стафійчук хотів би потрапити на суботній мітинг. Але це у нього навряд чи вийде, тому як раніше суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

«Мені відомо, що слідчі направили клопотання про продовження досудового розслідування. Як причину вказали те, що у них не було достатньо часу для збору доказів. Будуть продовжувати строк розслідування», – розповів Стафійчук.

При цьому Стафійчук конкретно не відповідає на питання, він чи не він розбивав скло в дверях. Раніше він говорив, що кожен зможе зробити висновок сам, переглянувши трансляцію протесту від 20 березня.

Нагадамо, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Громадська організація «Речовий доказ», яка займається вивченням сучасних артоб’єктів, інших творів мистецтва, запропонувала Офісу Президента викупити у нього двері, які розмалювали учасники акції на підтримку Стерненка.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти з'ясували, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

У Державному управлінні справами повідомили, що вартість робіт із ремонту й відновлення будівлі та прилеглої території Офісу президента, пошкодженої після акції протесту, становить 1,57 млн грн.