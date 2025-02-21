Президент Бразилії незадоволений, що Трамп «вдає імператора»

Має бути більше «жестів дружби» між країнами, вважає Лула да Сілва

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив президента США Дональда Трампа у намаганні стати «імператором світу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Barron's.

Демократія після Другої світової війни була прикладом найкращого управління за останні 70 років, – наводить видання висловлювання бразильського президента, – але Трамп «намагається втручатися в усі країни і в будь-яку державну політику».

Те, як поводиться чинний президент Сполучених Штатів, «говорить про те, що він намагається стати імператором світу», – резюмував Лула да Сілва.

Він закликав Трампа поважати суверенітет кожної країни, а ще нагадав, шо Бразилія й США є важливими комерційними партнерами, і тому попросив більше «жестів дружби».

«Треба, щоб цей протекціонізм припинився», – сказав Лула да Сілва, маючи на увазі тарифи, запроваджені Вашингтоном на бразильські товари (зокрема, 25% мита на сталь та алюміній).

«Главком» повідомляв, що генеральна прокуратура Бразилії офіційно висунула колишньому президенту країни Жаїру Болсонару звинувачення у спробі організації державного перевороту та намірах отруїти свого політичного конкурента, чинного главу держави Луїса Інасіо Лулу да Сілву.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив думку, що після припинення вогню мир в Україні мають забезпечувати не лише європейські військові, а й миротворці з інших країн – наприклад, Китаю та Бразилії.