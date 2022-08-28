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«Парад» закінчився. Розбиту техніку російської армії прибрано із центру Києва

Надія Клочко
glavcom.ua
«Парад» закінчився. Розбиту техніку російської армії прибрано із центру Києва
Усі охочі мали можливість оглянути знищену техніку російських окупантів у центрі Києва
фото з відкритих джерел

Розбиту техніку російських окупантів розмістили на Хрещатику напередодні Дня Незалежності України

У Києві з Хрещатика повністю прибрали розгромлену військову техніку російської армії. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Парадна» техніка покидає серце нашої столиці. Минулого року ми крокували Хрещатиком на 30 річницю Незалежності. Гарні, вправні коробки різних підрозділів. Величних, гордих і справжніх воїнів. У цьому році РФ планувала за три дні провести свій парад. Їхня розбита і розгромлена техніка таки виїхала на Хрещатик. Але лише для того, щоб кожен українець міг побачити і сказати собі і всім іншим: «Ніколи», – написав Білошицький.

Представник поліції також оприлюднив відео вивезення техніки окупантів із центру столиці.

Як відомо, у Києві на Хрещатику напередодні святкування Дня Незалежності виставили знищену російську військову техніку

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 28 серпня, відбулась символічна акція, учасники якої розвернули 430-метровий прапор України між лівим і правим берегами Дніпра.

Також повідомлялося, що 24 серпня у Національному музеї історії України відкрилася виставка «Прапори Незалежності». На виставці представлено 17 унікальних прапорів

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Теги: Київ війна

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